​Сургут станет столицей «Часа Земли» 2018 года

Сургут в 2018 году станет столицей «Часа Земли», сообщается на сайте Всемирного фонда дикой природы (WWF) России. Победу в конкурсе городов-участников крупнейшей экологической акции обеспечила активность сургутян. Чтобы поддержать свой город и подтвердить участие в акции, жителям нужно было отметить свое местоположение на карте на официальном сайте Часа Земли – 60.wwf.ru. В конкурсе участвовали 100 крупнейших городов России. При выборе победителя учитывалось не только число жителей, отметивших себя на карте в городе, но и численность населения.

Эту новость прокомментировал на своей странице в социальной сети глава города Вадим Шувалов: «Сургут в 2018 году станет «Столицей часа Земли»! В ближайшее время к нам доставят специальную статуэтку, которая, кстати, вручается городу-победителю впервые! Очень рад за наш город!».

30-сантиметровую статуэтку c золоченым латунным глобусом и изумрудно-зеленым венцом, на которой выгравировано название города, администрация Сургута получит в ближайшее время А в 2018 году представителя городской администрации пригласят на центральную площадку акции «Час Земли» в Москве.

В тройке городов, жители которых наиболее активно участвовали в крупнейшей международной экологической акции в этом году, оказались также Тамбов и Мурманск. Конечно, больше всего в абсолютном значении меток на карте оставили жители Москвы и Санкт-Петербурга. Тем не менее, при сравнении городов по доле участников акции среди общего населения, Москва заняла 30 место, а Санкт-Петербург – 32.

Всего к Часу Земли присоединились более 150 городов России. Активно участвовали в Часе Земли интернет-пользователи. Всего более 105 тысяч человек заявили о своей поддержке акции на сайте 60.wwf.ru. В этом году в Часе Земли приняло участие 187 государств – это абсолютный рекорд за все 10 лет проведения акции.