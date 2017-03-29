Парковку у поликлиники «Нефтяник» в Сургуте расширят. Это стало возможным благодаря владельцу участка, соседствующего с медучреждением, который пошел на встречу городским властям, сообщает «СургутИнформТВ». Заместитель главы Сургута Алексей Усов уточнил, что это временная мера: строительная компания, с которой удалось договорится, готова предоставить свои площади под автостоянку на несколько лет. Полностью проблему острой нехватки парковочных мест для пациентов и персонала решить тоже не удастся. В течение одного-двух лет власти обещают обустроить проезд в 37 микрорайон и, возможно, дополнительные парковочные места.

Сейчас предусмотренных проектом 77 парковочных мест явно не достаточно для учреждения с пропускной способностью в 700 человек в смену. О том, с какими проблемами столкнулись жители района и пациенты долгожданной поликлиники, можно почитать здесь.