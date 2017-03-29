​Нино Катамадзе вернется в Сургут в апреле // АУДИО

Грузинская джазовая дива Нино Катамадзе приблизит весну: 7 апреля она выступит в Сургутской филармонии с презентацией своего нового альбома Yellow.

Как всегда, ее будет сопровождать коллектив Insight, с которым артистка сотрудничает много лет: в содружестве с высококлассными инструменталистами с 2003 года она записала шесть пластинок, причем каждая из них имеет не только название, но и свой цвет. Кроме того, каждый альбом записан в определенной стилистике: так, White — лаунжевый, Black — джаз-роковый, на Blue Нино поет в сопровождении оркестра и т.д.

Каждая программа — это еще и определенное настроение: Red — предсказуемо тревожное, Green (с презентацией этого альбома, кстати, Нино была в Сургуте несколько лет назад) — более спокойное и умиротворенное. Какой стала программа Yellow, можно узнать уже сегодня, прослушав альбом прямо здесь, а также 7 апреля, услышав новые песни вживую. Кроме того, ожидаются и проверенные временем хиты.

Слушайте <a href='https://music.yandex.ru/album/3377439'>Yellow</a> — <a href='https://music.yandex.ru/artist/218096'>Нино Катамадзе & Insight</a> на Яндекс.Музыке