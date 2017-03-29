​Сургутянин проведет 12 лет в тюрьме за сбыт наркотиков

В Сургуте вынесен приговор жителю города Рустему Сулейманову, который признан виновным в покушении на незаконный сбыт наркотических средств, совершенном с использованием сети «Интернет», группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере. Сургутский городской суд приговорил наркосбытчика к 12 годам в исправительной колонии строгого режима, приговор вступил в законную силу.

«Сулейманов, действуя совместно с другим лицом, систематически приобретал наркотические средства синтетического производства. В дальнейшем он помещал наркотики в «тайники-закладки» и реализовывал наркозависимым лицам, с которыми связывался через сеть «Интернет». После очередной закладки наркосбытчик был задержан сотрудниками полиции», - рассказали в пресс-службе прокуратуры Югры.