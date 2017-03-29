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​Администрация Сургута выбирает организации, которые подготовят город к возможному паводку

И возьмутся за ликвидацию его последствий

Фото Ирины Швец
Фото Ирины Швец

Департамент городского хозяйства администрации Сургута подбирает организации, которые выступят поставщиками и исполнителями работ для ликвидации возможного паводка. Информация об этом размещена на официальном сайте администрации муниципалитета.

Отобранные компании должны быть готовы провести аварийно-восстановительные работы в зоне чрезвычайной ситуации в зданиях и сооружениях, на территории города, на сетях водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения, на муниципальных дорогах в границах города в зимний период, а также при прекращении электроснабжения объектов жизнеобеспечения и многоквартирных домов.

Напомним, по оценкам специалистов в этом году риск паводка велик. В зоне возможного подтопления могут оказаться 44 населенных пункта в Югре, Сургут — в их числе. Работа по созданию финансовых и материальных резервов ведется во всех муниципалитетах округа: по финансовым средствам суммарный резерв составляет 140 млн рублей, а по материальным ресурсам – 127 миллионов. В округе уже сформирована и оснащена достаточная группировка сил быстрого реагирования, в которую входит 10,5 тысяч специалистов и 1,7 тысяч единиц техники.

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Сегодня в 09:53, просмотров: 212, комментариев: 0


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