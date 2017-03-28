​Вадим Шувалов показал снимки Дома пионеров изнутри // ФОТО

Здание Дома пионеров ждет еще одна независимая экспертиза. Об этом на своей странице в соцсети сообщил глава Сургута Вадим Шувалов. «Вместе с членами попечительского совета выезжал на оценку состояния Дома пионеров. Решили провести еще раз независимую экспертизу, а заодно подумать над тем, в каком качестве использовать здание после его реконструкции», - написал он. И поделился снимками Дома пионеров, который уже много лет закрыт для публики, изнутри.

Фото: vk.com/id377553209

Отметим, что в середине марта было принято решение провести в масштабную реконструкцию старейшего в городе здания. Это стало возможным, в том числе, и потому что учредитель компании «Сибпромстрой» Николай Сторожук выделил на эти цели 30 млн рублей, а директор компании «Сургутгазстрой» Сергей Кандаков выразил готовность взяться за реконструкцию.