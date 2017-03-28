​СМИ: В Сургуте за участие в акции протеста задержаны дальнобойщики

В Сургуте за участие в акции протеста против системы «Платон» задержаны, по разным данным, от 20 до 25 дальнобойщиков, сообщает «СургутИнформТВ» со ссылкой на представителя «Объединения Перевозчиков России».

Сургутские водители большегрузов, которые решили присоединится к всероссийской акции, накануне выставили свои автомобили вдоль обочина в районе Тюменского тракта. «Было задержано порядка 20-25 человек. Все они были поздно ночью отпущены. Их уведомили об ответственности за проведение несанкционированных публичных мероприятиях. Один человек до сих пор остается задержанным. Ему вменяют статью 20.2 — это нарушения порядка проведения публичных мероприятий. Суд состоится, пока еще нас не уведомили когда, но предположительно, что сегодня должен состояться суд», — сообщила центральный координатор «Объединение Перевозчиков России» Мария Пазухина.

Аналогичные акции прошли в ряде российских городов. Поводом для митингов послужила информация об увеличении с середины апреля тарифа для большегрузов с полутора до почти двух рублей за километр. На сайте «Объединения перевозчиков» протестующие разместили свои требование. Так дальнобойщики выступают за полную отмену системы «Платон».

Фото: in-news.ru

«Я плачу три незаконных налога, потому что было обещано властью и лично подтверждено премьером правительства, что, когда введут транспортный налог в цену топлива, уберут транспортный налог. Акциз подняли, транспортный налог не убрали. Прошло три года. Придумали «Платон», теперь, помимо всего прочего, мы еще платим «Платон». Теперь они хотят этот «Платон» задрать до поднебесного, чтобы мы вообще последние штаны отдали, и что дальше?» – приводит мнение сургутского дальнобойщика Василия Костина ТРК «СургутИнтерНовости».

Стоит отметить, что в окружной полиции информацию о задержании дальнобойщиков не комментируют.

Напомним, в конце прошлой недели премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому с 15 апреля 2017 года тариф на «Платон» будет поднят на 25 процентов — до 1,91 рубля за километр пути. Ранее планировалось, что тариф вырастит в два раза. Решение принято после встречи Медведева с представителями малого и среднего предпринимательства в области автомобильных перевозок, подчеркивается в официальной информации, опубликованной на сайте правительства страны.