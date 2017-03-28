​Сургутяне рассказали, каким они желают видеть сквер «Молодежный»

Жители Сургута приняли активное участие в очередном опросе, который на своей странице в социальной сети запустил глава города Вадим Шувалов. На этот раз решалась судьба сквера «Молодежный». За неделю свое мнение высказали больше тысячи горожан.

Большинство жителей города высказались за необходимость хорошего освещения, чистоты и удобных скамеек в месте общественного отдыха. Также многие обратили внимание на то, что в сквере нужно оборудовать росные дорожки для катания на роликах и велосипедах. Что же до событий, которые можно было бы проводить в сквере, то лидируют выставки художников и молодежные форумы.

«Необходимо посоветоваться с экспертами, но, думаю, проблем с проведением подобных мероприятий возникнуть не должно, если, конечно, погода не подведет. Но тут уж мы все бессильны», - отметил градоначальник. И отдельно остановился на пункте об участии горожан в благоустройстве. «Да, в этом вопросе подразумевается работа своими руками по благоустройству, но не только. Это также может быть выступление в качестве организатора мероприятий по улучшению объекта или пожертвование на его развитие и поддержание», - подчеркнул Шувалов. Личное участие в благоустройстве готовы принять четверть опрошенных — 25,9 процента.