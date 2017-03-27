​Сургутский аэропорт увеличил пассажиропоток на 18 процентов

В январе и феврале 2017 года аэропорт Сургута обслужил 216415 пассажиров. Это на 18 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года. Увеличение пассажиропотока на внутренних авиалиниях составило на 17,5 процента до 190693 пассажиров. Самые популярные направления — Москва, Санкт-Петербург, Уфа, Тюмень и Новосибирск.

На международных маршрутах количество обслуженных пассажиров составило 25722 человека, что на 24,7 процента больше по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Популярными международными направлениями оказались Камрань, Бангкок , Худжанд, Ош и Бишкек.

Всего за отчетный период авиакомпании, осуществляющие полеты из сургутского аэропорта, выполнили 1 415 самолетовылетов, что на 5,2 процента больше, чем в прошлом году. «В тройку лидеров по количеству перевезенных пассажиров в аэропорту города Сургута вошли следующие авиакомпании: ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» (107 320 пассажиров, 49,59% от общего количества обслуженных пассажиров), ООО «Авиакомпания «Победа» (29 644 пассажира, 13,70% от общего количества обслуженных пассажиров), ПАО «Аэрофлот» (26 040 пассажиров, 12,03% от общего количества обслуженных пассажиров)», - отметили в группе по связям с общественностью ОАО «Аэропорт Сургут».