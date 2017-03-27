​Главным инженером Сургутской ГРЭС-2 стал специалист из Перми

Федор Палкин, бывший главный инженер филиала «Пермская ГРЭС» АО «Интер РАО-Электрогенерация», стал главным инженером Сургутской ГРЭС-2: об этом сообщает пресс-служба предприятия. В должность он вступил 24 марта.
Отметим, что, таким образом, на крупнейшем энергетическом предприятии продолжает меняться руководство за счет привлечения кадров из других городов: напомним, что в августе прошлого года станцию возглавил бывший главный инженер Костромской ГРЭС Валерий Светушков.
Сургут — город культуры и туризма? Владимир Фризен, председатель комитета культуры и туризма // ONLINE 4 апреля в 14:00