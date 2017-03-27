​В Сургуте продолжаются поиски Михаила Романова, который пропал в январе // ФОТО, ПРИМЕТЫ

Следователи просят помощи в поисках 21-летнего Михаила Романова, который пропал 12 января 2017 года. Парень гулял со своими друзьями. Около полуночи они попрощались на улице Северная, и Михаил поехал на своей машине домой – на улицу Быстринскую. Его машина осталась припаркованной во дворе, но дома молодой человек так и не появился.

По факту безвестного исчезновения сургутянина возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ.

Приметы пропавшего: на вид 20 лет, рост 183 см, худощавого телосложения, волосы темно-русые.

На момент исчезновения был одет: в синюю спортивную куртку, черные джинсы, ботинки. При себе имел кошелек, паспорт, водительское удостоверение, документы на машину, ключи от машины, телефон Samsung белого цвета.

Всем, кто владеет информацией о местонахождении Михаила Романова, либо об обстоятельствах его исчезновения, возможно имеющих значение для следствия, просят позвонить по телефонам: 8 (3462) 76-16-24 (УМВД России по г.Сургуту), 8 (3462) 34-59-37 (следственный отдел по городу Сургут), либо 8-950-502-74-52 (дежурная служба следственного управления).

Напомним, сегодня же следователи обратились за помощью в розыске 21-летнего нефтеюганца Никиты Богаткина. В последнее время он жил в Сургуте, о его местонахождении ничего неизвестно с октября 2016 года.