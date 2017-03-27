​Следователи просят помощи в розысках 21-летнего нефтеюганца, который пропал в прошлом году // ФОТО, ПРИМЕТЫ

Следственное управление СКР по Югре просит жителей округа оказать содействие в установлении местонахождения 21-летнего Никиты Богаткина. О местонахождении парня ничего неизвестно с 24 октября 2016 года.

Никита Богаткин уроженец Нефтеюганска, но в последнее проживал в Сургуте, где снимал квартиру в доме № 13 на Проспекте Дружбы. По факту его безвестного исчезновения проводятся проверочные и оперативно-розыскные мероприятия.

Приметы пропавшего: на вид 20 лет, рост 180 см, худощавого телосложения, волосы волнистые темно-русые короткие, глаза голубые.

Особые приметы: на правой лопатке имеется родинка размером 1 см.

На момент исчезновения предположительно был одет: вязанная разноцветная шапка в полоску, темно-синяя куртка с капюшоном на меху, темно-синие джинсы, бордовая толстовка с капюшоном, кроссовки бежевого цвета, черные кожаные перчатки на меху.

Всем, кто владеет информацией о местонахождении Никиты Богаткина, либо об обстоятельствах его исчезновения, возможно имеющих значение для следствия, просят позвонить по телефонам: 8 (3462) 76-16-24 (УМВД России по г.Сургуту), 8 (3462) 34-59-37 (следственный отдел по городу Сургут), либо 8-950-502-74-52 (дежурная служба следственного управления).