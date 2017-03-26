​В Сургуте легковушка влетела в пассажирский автобус // ФОТО

В воскресенье, 26 марта, около семи утра в Сургуте на улице Энергетиков произошло столкновение пассажирского автобуса № 7 и легкового автомобиля Chevrolet Lacetti. О происшествии сообщают очевидцы в паблике «К-Информ» во «ВКонтакте». По предварительным данным, легковушка по неустановленным причинам выехала на полосу встречного движения. В аварии пострадали пострадали водитель и пассажиры иномарки. Официальных данных о ДТП пока нет.

Фото: vk.com/kinform