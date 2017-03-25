​Пожарные Югры - лучшие в Уральском федеральном округе // ФОТО

В Сургуте завершился финальный этап конкурса профессионального мастерства «Славим человека труда!» Уральского федерального округа в номинации «Лучший пожарный».

Состязания проходили в течение двух дней на базе Учебного центра ФПС по Ханты-Мансийскому округу. Участниками конкурса профессионального мастерства стали 25 пожарных из Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов, Тюменской, Свердловской и Челябинской областей.

Конкурс прошел в два этапа. На первом - пожарные продемонстрировали теоретические знания, на втором - профессиональные навыки в выполнении практических заданий.

Честь Югры на соревнованиях отстаивали 6 пожарных – представителей федеральной противопожарной службы и противопожарной службы субъекта.

По итогам состязаний пожарные Ханты-Мансийского округа стали победителями финального этапа конкурса «Славим человека труда!».

Первое место среди сотрудников (работников) подразделений федеральной противопожарной службы субъектов УрФО занял Александр Вахрушев – представитель 92-й пожарно-спасательной части 10 отряда ФПС (г. Лангепас); второе место присуждено Петру Колесникову (52-я пожарно-спасательная часть 15 отряда ФПС г. Когалыма), третье место – у Александра Кононова – сотрудника 4-й ПСЧ 9 отряда ФПС (г. Югорск).

Лучшими по профессии среди работников противопожарной службы или муниципальной пожарной охраны субъектов УрФО также стали представители Ханты-Мансийского округа – работники казенного учреждения «Цетроспас-Югория»: Павел Ахмедчин (пожарная команда п. Сингапай Нефтеюганского района), Александр Мальцев (пожарная часть п. Юганская Обь Нефтеюганского района) и Иван Попов (пожарная часть п. Пойковский Нефтеюганского района).

Фото пресс-службы ГУ МЧС по Югре