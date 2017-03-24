​В Сургуте задержан наркосбытчик с крупной партией зелья // ФОТО

В Сургуте в подъезде одного из домов на Тюменском тракте задержан молодой человек с крупной партией наркотиков. По данным пресс-службы УМВД по Сургуту, мужчина приехал в город с целью сбыта зелья.

В ходе личного досмотра в кармане его куртки было обнаружено и изъято 30 свертков, внутри каждого из которых находилось вещество растительного происхождения. Кроме того, полицейские произвели обыск в квартире злоумышленника, где обнаружили и изъяли пакет с растительным веществом темного цвета. Согласно справки об экспертном исследовании, данное вещество является наркотическим, общая масса изъятого составила более 550 граммов.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ», санкция данной статьи предусматривает наказание лишением свободы на срок до 20 лет. Злоумышленник задержан в порядке ст. 91 УПК РФ и помещен в изолятор временного содержания.

Фото пресс-службы УМВД Югры