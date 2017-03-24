​В Сургуте в суд передано дело экс-сотрудника исправительной колонии

В Сургуте направлено в суд уголовное дело в отношении бывшего младшего инспектора группы надзора отдела безопасности ФКУ ИК-11 УФСИН России по ХМАО-Югре. Его обвиняют в получении взятки за передачу запрещенных предметов. По версии следствия, в феврале 2016 года к нему обратился осужденный и предложил за вознаграждение пронести на территорию колонии несколько сим-карт для сотовых телефонов.

«Приняв данное предложение, сотрудник исправительного учреждения, превышая свои должностные полномочия, передал ему три сим-карты, получив в счет вознаграждения взятку в виде денежных средств. Сотрудниками исправительной колонии запрещенные предметы были установлены и изъяты в ходе досмотра личных вещей осуждённого. Уголовное дело направлено в Сургутский городской суд для рассмотрения по существу», - сообщили в пресс-службе прокуратуры округа.