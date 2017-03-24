​В Сургуте пройдет финал IV Школьного чемпионата Югры по интеллектуальным играм

В эти выходные, 25 и 26 марта, в Сургутском государственном университете состоится финал IV Школьного чемпионата Югры по интеллектуальным играм. В Сургуте соберутся 35 лучших команд, которые получили право играть в финале после серьезного отбора: в отборочном этапе чемпионата, который проходил с октября 2016 года по март 2017 года, приняли участие порядка 1000 человек в составе 160 команд со всех крупных муниципалитетов округа.

Молодые интеллектуалы будут соревноваться в четырех популярных дисциплинах: «Что? Где? Когда?», «Брейн-ринг», «Эрудит-квартет» и «Мультиигры». Почетным гостем и судьей Школьного Чемпионата Югры станет капитан команды элитарного клуба «Что? Где? Когда?» Андрей Супранович.

Как рассказал главный организатор Чемпионата, председатель РОО «Югорский интеллектуальный клуб» Сергей Шамрай, по итогам игр две лучшие команды получат право защитить честь Югры на Школьном Чемпионате России по «Что? Где? Когда?». Кроме того, школьный чемпионат Югры по интеллектуальным играм в этом году проходит в рамках III Кубка Губернатора Югры, поэтому три лучшие школьные команды получат право участвовать в этом главном интеллектуальном событии региона в мае 2017 года.

Место проведения Школьного Чемпионата Югры по интеллектуальным играм: главный корпус Сургутского Государственного университета, ул. Ленина, 1. Открытие мероприятия пройдет в субботу, 25 марта, в 11.00.