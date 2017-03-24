​В Сургуте планируют до конца года достроить последний пусковой участок улицы Маяковского

До конца 2017 года в Сургуте планируют достроить недостающие 500 метров улицы Маяковского, сообщает «СургутИнтерНовости» со ссылкой на городской департамент архитектуры и градостроительства.

Работы на этом участке были приостановлены в 2015 году, когда автодорожники наткнулись на оптоволоконные сети. Сейчас план строительства корректируют с учетом рекомендаций энергетиков. Окончательную стоимость работ чиновники определят только в апреле. По итогам аукциона подрядчика определят в середине лета, а работы завершат к концу этого года.