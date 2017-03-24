​Медицина от застройщика. На первых этажах сургутских домов разместят филиалы поликлиник

Во время мартовского заседания комитета по социальной политике депутатам думы был представлен новый проект развития медицинских учреждений в Сургуте, который представила ведущий внештатный специалист департамента здравоохранения Марина Тараник. Главная причина — нехватка площадей для оказания первичной медицинской помощи.

Предложенная система выглядит следующим образом. На первом этапе планируется создать филиалы поликлиник в новостройках, главным образом в Восточном жилом районе. Объяснение этому простое — именно в этой части города наблюдается наибольший прирост населения. В таких врачебных кабинетах возможно оказание первичной медицинской помощи, прием пациентов терапевтами, сбор анализов и, в определенные дни, консультации узких специалистов. Для пациентов схема выглядит удобной, но она вызывает трудности у поликлиник. Это грозит усложнением административных механизмов: ведь придется управлять удаленными филиалами, разбираться с возникающими логистическими проблемами и изменением штатного расписания врачей.

Поэтому врачебные кабинеты рассматриваются лишь как первый этап в развитии медицинских учреждений города. Следующий шаг предполагает строительство в новых микрорайонах полноценных поликлиник, причем на основе концессионных соглашений. Такая практика распространена в других городах: в Москве принято соглашение о реконструкции и эксплуатации 63-й городской клинической больницы сроком на 49 лет, в Самаре — корпуса Центра экстракорпоральной гемокоррекции и клинической трансфузиологии на 15 лет. Особенно популярны концессии в Татарстане, где в 2010-2014 годах заключено сразу пять контрактов.

Подробности читайте в газете «Новый Город» № 11 от 24 марта 2017 года