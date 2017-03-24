​Сургутянин купил китайскую ручку с видеокамерой и стал фигурантом уголовного дела

Житель Сургута подозревается в незаконном обороте технических средств, предназначенных для негласного получения информации. Известно, что он приобрел фото-видеорегистратор, смонтированный в корпус шариковой ручки. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, назначена техническая судебная экспертиза.

«Из года в год следственные органы СКР возбуждают уголовные дела по факту незаконного приобретения и сбыта гражданами технических средств, предназначенных для негласного получения информации, - рассказали в пресс-службе СУ СКР по Югре. - Это могут быть ручки и брелоки со встроенными видеокамерами, часы со скрытым диктофоном, очки с вмонтированным фотоаппаратом и другие технические и записывающие устройства, закамуфлированные под обычные бытовые предметы. Как правило, граждане заказывают такие устройства из Китайской Народной Республики через Интернет-магазины. Однако, если на территории некоторых государств оборот такой техники не запрещен, в Российской Федерации, напротив – за это предусмотрена уголовная ответственность».

За совершение такого преступления предусмотрено наказание в виде штрафа, либо ограничения свободы на срок до четырех лет, либо принудительных работ на срок до четырех лет. В качестве максимального наказания суд может назначить виновному лишение свободы на срок до четырех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

«Использование технических средств, предназначенных для негласного получения информации, может нарушить конституционное право граждан на неприкосновенность их частной жизни, в том числе права на тайну переписки, телефонных переговоров, личную и семейную тайну», - пояснили в ведомстве.