​Экс-начальник сургутского отела полиции № 2 возглавил ОМВД России по Пыть-Яху

Бывший начальник отдела полиции № 2 УМВД России по Сургуту Дмитрия Данченко возглавил ОМВД России по Пыть-Яху. Нового руководителя личному составу представил начальник УМВД России по ХМАО – Югре Василий Романица на оперативном совещании, сообщает пресс-служба окружного ведомства.

Фото пресс-службы УМВД Югры

Дмитрий Данченко окончил Михайловское высшее артиллерийское командно-инженерное училище в Коломне. Службу начинал с дознавателя, затем работал оперуполномоченным отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, инспектором отделения обеспечения общественного порядка, старшим участковым уполномоченным полиции, заместителем начальника отдела полиции. За время службы награжден медалями «За отличие в службе» всех трех степеней. Женат, имеет сына и дочь.