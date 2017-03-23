​Новых правил продажи алкоголя в Сургуте не будет

Проект новых правил продажи алкоголя был отозван из повестки дня шестого заседания городской думы. С такой просьбой к парламентариям обратился один из авторов инициативы Владимир Болотов. По его словам, причиной является позиция городской администрации, которая считает предложение нецелесообразным ввиду того, что с 31 марта вступают поправки в федеральный закон о правилах продажи алкоголя.

«С прошлого года мы ведем консультации по этому вопросу с представителями общественности.

Суть нашего предложения была в следующем: выделить предприятия общественного питания в отдельную категорию при определении минимально допустимого расстояния продажи алкоголя от объектов образования.

Минимальное же расстояние до школ для общепита сократить до 15 метров. Во многих городах ввели подобные меры и они себя оправдали.

Суть в том, что те предприятия, которые работают по лицензии - кафе, рестораны – приравнены к каким-то ларькам, киоскам и рюмочным, а именно в них чаще всего и продают алкоголь несовершеннолетним. Подросток просто не пойдет покупать пиво в ресторан, где оно в 2-3 раза дороже чем в соседнем ларьке. Но из-за этой «уравниловки» страдает добросовестный бизнес», - рассказал Владимир Болотов.

Законопроект был призван решить еще одну юридическую проблему: продажа алкоголя в заведении оказывается незаконной, когда рядом появляется школа или детский сад. В случае сокращении минимального расстояния до 15 метров это противоречие могло быть решено.

Теперь, как говорит парламентарий,

всю работу придется начинать по новой: консультации с общественностью, правоохранительными органами и подготовка документации.

Это займет еще полгода и за это время некоторые предприятия общепита могут просто закрыться, уверен Владимир Болотов.