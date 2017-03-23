​Вневедомственная охрана в Сургутском районе набирает сотрудников в группы задержания

В подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ Сургутского района — поселки Федоровский, Нижнесортымский и город Лянтор требуются сотрудники в группы задержания.
Требования при приеме на службу: гражданство РФ, среднее полное образование, возраст до 35 лет, отсутствие судимости, мужчины должны отслужить в Вооруженных Силах РФ.
Справки по телефону: 8-3462-37-91-51 с 8.30 до 17.00.
Антропология — территория мифов? Станислав Дробышевский и Александр Соколов // ONLINE 26 марта в 15:00