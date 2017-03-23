​В Сургуте сменится руководитель контрольно-счетной палаты

На проходившем сегодня шестом заседании городской думы спикер Надежда Красноярова объявила о том, что председатель контрольно-счетной палаты (КСП) Ирина Володина покидает свой пост после пяти лет работы. Причиной подачи заявления об отставке стал выход на пенсию.

Ирина Володина возглавила контрольно-счетную палату в 2012 году, а до этого с 1994 года работала в структурах «Сургутнефтегаза». После того, как депутаты утвердили отставку, Надежда Красноярова поблагодарила теперь уже бывшего председателя КСП за годы плодотворного сотрудничества.

«Позвольте от лица депутатов выразить вам благодарность за совместную конструктивную работу в предыдущие пять лет. Сургутская контрольно-счетная палата достойно показала себя, став одной из лучших в Югре. Ваш опыт принят на вооружение контрольно-счетными палатами других городов нашего округа», — заявила председатель думы.

Кто займет место Ирины Володиной, пока неизвестно, наш портал будет следить за развитием событий.