​В администрации Сургута создано новое управление

В администрации Сургута с 22 марта начало работу новое управление организационной работы и документационного обеспечения. Возглавила его Ирина Вербовская, которая ранее занимала должность начальника управления общего обеспечения деятельности мэрии.

Документы о создании двух новых подразделений были подписаны еще 17 февраля, напомнили в пресс-службе администрации города. «Эти изменения произошли в результате сокращения архивного отдела, службы помощников и управления общего обеспечения деятельности администрации, которые в новой структуре вошли в структуру управления организационной работы и документационного обеспечения, а также управлений общественных связей и информационной политики, которые по новому штатному расписанию преобразованы в управление по связям с общественностью и средствами массовой информации», - отметили в пресс-службе.

На время переходного периода в структуре администрации будут сохраняться и новые, и уже упраздненные структурные подразделения. В настоящее время проводится работа по переводу сотрудников из сокращенных во вновь созданные управления, реорганизация в полном объеме будет завершена по мере замещения должностей.