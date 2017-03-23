​Повторный показ кинобиографии Немцова в Сургуте пройдет 25 марта

Повторный показ фильма «Слишком свободный человек» о политике Борисе Немцове в Сургуте пройдет в «Галерее кино» 25 марта в 20 часов.

Напомним, что на первый показ все желающие сургутяне не попали — в итоге кинотеатр принял решение организовать дополнительный сеанс.

Представители кинозала рекомендуют бронировать билеты по телефону 458-458.

Напомним, что кинобиографию оппозиционера сняли Вера Кричевская и Михаил Фишман, премьеры прошли в нескольких городах России, включая Нижний Новгород, откуда стартовала политическая карьера Немцова. Отзыв о мероприятии на нашем портале представил Вадим Демидов, прочитать можно здесь.

Борис Немцов погиб 27 февраля 2015 года в центре Москвы — он был застрелен на Москворецком мосту неподалеку от Кремля.