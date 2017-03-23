​Правоохранители Сургута просят помощи в поисках убийцы

В Сургут прибыли следователи-криминалисты аппарата следственного управления для помощи в расследовании убийства, совершенного вечером в среду, 22 марта, в СОТ «Летние Юрты». Как сообщалось ранее, местные жители обнаружили труп мужчины в автомобиле. По неофициальным данным, мужчина погиб от двух ножевых ранений.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 (убийство). «В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление обстоятельств совершенного преступления и лица, причастного к его совершению», - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Югре.

Всех, кто обладает информацией, имеющей значение для раскрытия этого преступления, просят обратиться в следственный отдел по городу Сургут по адресу: г.Сургут, ул. Островского, д. 47 или по телефону: (3462) 35-37-05, либо позвонить на телефон дежурной службы следственного управления: 8-950-502-74-52. Конфиденциальность гарантируется.