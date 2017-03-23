​Сургутские полицейские задержали подозреваемого в хранении и в распространении наркотических средств

В рамках проведения оперативно-профилактических мероприятий по выявлению перевозчиков и сбытчиков наркотических средств, перекрытию каналов незаконной транспортировки наркотиков, сотрудниками полиции был задержан сургутянин 1985 года рождения, который ранее уже был судим за грабеж и привлекался к административной ответственности за мелкое хулиганство.

Так, утром 21 марта около одного из домов по улице 30 лет Победы был задержан мужчина, у которого в ходе личного досмотра в кармане брюк было обнаружено и изъято 2 свертка, внутри каждого из которых находилось вещество растительного происхождения. А также, сотрудники полиции произвели досмотр сумки задержанного, в которой обнаружили еще 8 полимерных пакетиков с темным веществом. Согласно справке об экспертном исследовании установлено, что данное вещество является наркотическим средством синтетического происхождения. Общая масса изъятого составила около 32 граммов. Все это, злоумышленник хранил с целью дальнейшего сбыта.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления предусмотренного ч.4 ст.228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ», санкция данной статьи предусматривает наказание лишением свободы на срок до 20 лет. Злоумышленник задержан в порядке ст.91 УПК РФ и помещен в изолятор временного содержания.