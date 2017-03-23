​20 лет на двоих: в Сургуте вынесен приговор наркосбытчикам

Два жителя Сургута приговорены к длительным срокам за сбыт наркотиков. Государственный обвинитель представил суду исчерпывающие доказательства того, что подсудимые в декабре 2015 года приобрели через сеть «Интернет» синтетические наркотические средства с целью их распространения на территории города путем «закладок». Часть наркотиков они хранили при себе, часть в своём автомобиле, предварительно расфасовав в небольшие полимерные пакетики. Однако довести свои преступные действия до конца не смогли, так как их преступная деятельность была пресечена сотрудниками полиции, наркотические средства изъяты из незаконного оборота.

Суд признал их виновными по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотических средств, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием сети «Интернет», в крупном размере). Каждому из виновных назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, сообщили в пресс-службе прокуратуры Югры.