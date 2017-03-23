​Зарубежный двойник «Сургутнефтегаза» ликвидирован

«Сургутнефтегаз», «Транснефть», «Татнефть» и ЛУКОЙЛ и «Газпром нефть» добились удаления сведений о компаниях-клонах из публичного реестра компаний Великобритании, сообщает РБК. В октябре 2016 года в публичном реестре компаний Великобритании были обнаружены фирмы, которые по внешним признакам не отличались от «дочек» российских нефтяных компаний. В их число входили по меньшей мере семь компаний.

«Сургутнефтегаз» тогда заявил, зарубежный двойник Surgutneftegas Ltd не имеет никакого отношения к российскому предприятию. Сургутская компания предостерегла бизнес-сообщество от каких-либо взаимоотношений с ненастоящими сургутнефтегазами, дабы исключить негативные последствия от заключенных с самозванцами сделок и проведенных с ними переговоров.