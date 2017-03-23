Вечером в среду, 22 марта, в дачном кооперативе «Летние Юрты» под Сургутом произошло убийство, сообщает агентство криминальных новостей К-Информ. Неизвестный дважды ударил ножом водителя автомобиля «Лада Гранда», один удар пришелся в шею. Погибшего обнаружили жители поселка и вызвали медиков. Прибывшая на место реанимационная бригада констатировала смерть мужчины. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа городского УМВД. Сургутский Следственный отдел СК РФ уже возбудил уголовное дело по статье 105 - убийство. Устанавливается личность предполагаемого преступника.
К-Информ сообщило об убийстве на сургутских дачах
Неизвестный зарезал водителя автомобиля «Лада Гранта»
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