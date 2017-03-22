​В Сургуте определили предварительный список дорог, которые отремонтируют этим летом

Летом 2017 года в Сургуте планируют провести ремонт грибоедовской развязки, участка улицы Аэрофлотской от автовокзала до китайского рынка, улиц Декабристов, Островского, Геологическая, а также ликвидировать колейность на полусотне участков. Об этом сообщает телеканал «СТВ» со ссылкой на департамент городского хозяйства определился. Список дорог, подлежащих ремонту, возможно будет уточняться после того, как снег полностью растает. В этом году на ремонт дорог в городе из окружного и муниципального бюджета выделено почти полмиллиарда рублей — на треть больше, чем в 2016-м.