​Будущим сургутского аэропорта занялась компания бизнесмена из списка Forbes

Будущим сургутского аэропорта занялся один из основных российских аэропортовых холдингов «Новапорт». Губернатор Югры Наталья Комарова провела встречу с представителями компании, специализирующейся на реализации комплексных программ развития аэропортов. В мероприятии приняли участие также первый заместитель главы региона Геннадий Бухтин, директор департамента дорожного хозяйства Югры Валерий Фомагин, мэр Сургута Вадим Шувалов, а также генеральный директор ОАО «Аэропорт Сургут» Евгений Дьячков.

Разговоры о необходимости реконструкции воздушной гавани экономической столицы округа ведутся уже не первый день: пассажиропоток здесь в последнее время значительно увеличился, в связи с чем здание перегружено и перестает справляться со своими задачами.

Представители компании показали участникам совещания презентацию о видении той ситуации, которая сложилась в Сургуте в части авиаперевозок. Глава региона поручила руководителям ведомств изучить представленные данные и дать свои предложения.

«Это уже не первое подобное мероприятие. Еще в прошлом году в ходе одной из встреч с жителями Сургута родилось поручение губернатора рассмотреть возможность реконструкции городского аэропорта. Специалисты и эксперты «Новапорта» провели анализ сложившейся на сегодняшний день ситуации и дали свои рекомендации для того, чтобы мы с перспективой на 2020-2030 годы смогли оказывать услуги нашим югорчанам в необходимом объеме, чтобы это было комфортно, удобно и безопасно», - приводят комментарий Вадима Шувалова на admhmao.ru.

О принципиальном решении о том, что реконструкции аэропорта быть, было объявлено в начале марта. Однако до сих пор не названы сроки проведения работ и сумма средств, которая будет вложена в аэропорт. По словам Вадима Шувалова, сейчас в планах - сделать этот комплекс максимально удобным.

Напомним, в 2014 году в сеть региональных аэропортов «Новапорт» вошел тюменский «Рощино». Сейчас в одной из самых стремительно развивающихся сетей региональных аэропортов десять авиагаваней. Основной акционер холдинга Роман Троценко вошел в список Forbes богатейших людей мира, опубликованный накануне. Он — один из новичков списка и один из 12 российских миллиардеров, попавших в него. С годовым доходом в 1,6 млрд долларов он расположился на 1290-м месте в глобальном рейтинге.