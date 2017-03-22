Депутаты против паразитов: как сургутские парламентарии боролись за чистоту парков

Прошедшая мартовская сессия сургутского парламента оказалась, наверное, самой напряженной за время деятельности шестого созыва. Дискуссии длились до вечера, а депутаты успели обсудить массу злободневных для города вопросов.

Первым «отстрелявшимся» в этом месяце оказался комитет по финансам, налогам, бюджету и имуществу под председательством спикера Надежды Краснояровой. Одним из самых долгих и вызвавшим наиболее горячие споры оказалось выступление начальника управления по природопользованию и экологии Романа Богача. Оказалось, что Сургут испытывает сложности с финансированием дезинсекции территории города.

«В декабре 2016 года округ передал нам полномочия по профилактике и уничтожению клещей, комаров и грызунов. Выделили чуть больше 3 млн рублей и не объяснили, какие территории города переходят под наш надзор. И только в начале марта мы узнали, что мы отвечаем за весь город, включая объекты окружного значения. Исходя из этого мы отвечаем за 4,1 тыс гектаров. Выделенных средств естественно не хватает, поэтому мы сейчас переписываемся с округом и просим увеличить финансирование. По предварительным подсчетам требуется еще около 7,5 млн рублей», - объяснил ситуацию Роман Богач.

Кроме того, управление по природопользованию и экологии обратилось к депутатам с просьбой предоставить чиновникам возможность пустить в ход деньги муниципального бюджета, на случай отказа окружных властей. Вопрос фактически был решен после того, как Роман Богач сообщил, что в прошлом году дезинсекция и защита от грызунов в Сургуте были проведены лишь на 10 процентов.

Подробности читайте в газете «Новый город» № 11 от 24 марта 2017 года