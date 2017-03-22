​Опубликован график отключения горячей воды в микрорайонах Сургута

В 2017 году провести ремонтные и регламентные работы систем теплоснабжения в Сургуте планируют провести с 1 июня по 21 августа. На сайте администрации города опубликован график отключения воды на этот период. Традиционно, пользоваться ковшиками и тазиками придется по две недели.

Первыми без горячего душа, с 1 по 14 июня, останутся жители микрорайонов...

- № 1А (пр. Набережный, 12; ул. Энтузиастов, 1, 3; ул. Восход, 2),

- № 1 (ул. Восход, 9, 11, 13, 15, 17, 19; пр. Молодежный, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11; пр. Набережный, 20, 24, 26; ул. Энтузиастов, 19; ул. Артема, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16; ул. М.Поливановой, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13; пр. Кедровый 7),

- №№ 2 и 4 (ул. Энтузиастов, 4, 42, 44, 43 А, 17(стр.), 25(стр.); ул. 60лет Октября, 2, 20; ул. Восход, 21; пр. Набережный, 46, 48; ул. Энтузиастов 37, 39, 45; ул. 60 Лет Октября, 14; пр. Набережный, 50, 51, 53, 54; ул. Артема, 11; пр. Набережный, 38, 38/1, 40, 42, 44, 44/1, 44/2; ул. 60 Лет Октября, 4, 6, 8, 10,12, 18; ул. Артема, 1, 3, 5, 13; ул. Энтузиастов, 41; ул. Артема, 22, 22а, 24, 28, 30, 32, 34, 36, 38; ул. Губкина, 14, 16, 18; ул. Энтузиастов, 6, 8, 40; ул. Нефтяников, 29А; ул. Нефтяников, 3, 5, 6, 7а, 9а, 10, 11, 11а, 12, 12а, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 27),

- № 6 (ул. Губкина, 15, 17, 21, ул. Кукуевицкого, 5/3; ул. Энтузиастов, 52 (бл. Б, В), ул. Губкина, 23; ул. Кукуевицкого, 7, 9, 9/1), квартала № 3 (ул. Нефтяников, 2, 4/1, 6/1, 8/1, 10/1; ул. Кукуевицкого, 15/3),

- микрорайона «А» (ул. Ленинградская, 10а, 15, 17, ул. Кукуевицкого, 20; пр. Набережный 6, 8,10,12/1, 14; пр. Дзержинского, 6/1, 6/2, 8, 8а, 8б, 10, 12; ул. Ленинградская, 1, 3, 4, 5, 7; пр. Набережный, 2, 4, 4б, 4в; ул. Кукуевицкого, 10, 10/1, 10/2, 12, 12/1, 12/2,14/1; пр. Дзержинского, 14а, 14б, 14в, 18, 24, 16в, ул. Кукуевицкого, 8/1, 10/4, 10/5; ул. Магистральная, 10, 22, 22а, 24, 26, 28).

В этот же период воду отключат в поселке Юность — на ул. Саянская, 1а, 3, 3а,5, 5а, 4а, 6, 6а, 7, 8, 8а, 12, 20; ул. Тр.Строителей, 1, 5, 11, 13, 15, 19; ул. Шушенская 1а, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15,20а,24,24а,26а.

Подробнее с графиком отключения горячей воды можно ознакомиться ЗДЕСЬ.