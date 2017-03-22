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​В сургутской колонии осужденные будут бороться за звание «Лучшего по профессии»

В пятницу, 24 марта, в исправительной колонии № 11 УФСИН России по Югре состоится конкурс профессионального мастерства среди осужденных «Лучший по профессии». Организаторами мероприятия выступили окружные Общественная палата, управление ФСИН России, Ассоциация детских и молодежных объединений Югры при участии общественно-наблюдательной комиссии округа, Сургутского Центра занятости населения и представителей гражданских организаций.

«Конкурс проводится в округе третий год подряд, в нем примут участие осужденные из каждого исправительного учреждения Югры, - рассказали в пресс-службе управления. - Конкурс «Лучший по профессии» проводится с целью повышения профессионального мастерства осужденных, престижа рабочих профессий, выявления лучших среди работающих, улучшения качества выполняемых осужденными работ, совершенствования организации труда».

В ИК-11 в конкурсе примут участие 33 осужденных. Они будут соревноваться в профессиональном мастерстве по следующим номинациям: «Лучший сварщик», «Лучший оператор швейного оборудования», «Лучший повар», «Лучший автослесарь», «Лучший столяр строительный», «Лучший электромонтер». На первом этапе конкурса все участники отвечают на теоретические вопросы, на втором этапе показывают свое мастерство на практике: шьют рукавицы, вырезают по дереву узоры, демонстрируют сварку железных деталей, пекут кондитерские изделия и готовят салаты. При судействе работ конкурсантов учитывается время, качество, соблюдение правил безопасности. В состав жюри вошли мастера производственного обучения профессиональных училищ, а также Сургутского политехнического колледжа, представители бизнес-структур и нотариата. В ближайшее время подобные конкурсы пройдут во всех учреждениях УФСИН России по ХМАО – Югре, а победители в первом этапе будут защищать честь своих учреждений в финале на региональном уровне.


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Сегодня в 14:17, просмотров: 54, комментариев: 0


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