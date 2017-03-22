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​В Сургуте зарегистрировано второе коллекторское агентство

В Сургуте вторая компания внесена в реестр коллекторских агентств. Свидетельство выдано ООО «Экспресс-Кредит». Теперь организация имеет законное право на осуществление функций по возврату просроченной задолженности, сообщили в пресс-службе Управления ФССП России по ХМАО-Югре. Ранее в Сургуте было зарегистрировано первое коллекторское агентство - ООО КА «Регион».

В ведомстве напомнили, что по закону сейчас с должниками имеют право работать только компании, внесенные в реестр коллекторских агентств. Для граждан, столкнувшихся с неправомерными действиями коллекторов, в Управлении ФССП России по ХМАО-Югре продолжает действовать «Горячая линия». Звонить можно в будние дни с 8.30 до 17.00 по номеру 8(3467)35-20-13.


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Сегодня в 13:36, просмотров: 136, комментариев: 1


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Сегодня в 13:49
пресс-службе Управления ФССП России по ХМАО-Югре лучше стоить сообщить, почему в Сургуте отвратительно работает сама служба приставов - огромные очереди в редкие дни приема, НЕ отвечающие телефоны приставов и канцелярии, и почему начальнички службы прячутся на пятом этаже и к ним нельзя зайти

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