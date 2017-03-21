​Химик Сургутской ГРЭС-2 заняла третье место на всероссийском конкурсе профмастерства

Сотрудница Сургутской ГРЭС-2 Оксана Безверхняя заняла третье место на всероссийском конкурсе профессионального мастерства среди лаборантов химических лабораторий. «Оксана Безверхняя показала высокий уровень знаний и навыков на всех этапах соревнований», - отметили в пресс-службе компании.
Конкурс проходил в Москве в АНО «Московский УЦ ЕЭС». За четыре дня интенсивных соревнований решением жюри были выбраны трое лучших специалистов-химиков энергетических компаний страны. Победителям были вручены призы и подарки.
Налоговые нюансы. Алена Биктирякова, начальник отдела урегулирования задолженности Сургутской ИФНС // ONLINE 24 марта в 11:00