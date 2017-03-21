​На единственный показ фильма о Немцове в Сургуте не осталось мест

Показ фильма «Слишком свободный человек» об оппозиционном политике Борисе Немцове оказался для сургутян востребованным: кинотеатр «Галерея кино», организующий сеанс, разместил в соцсети «ВКонтакте» объявление, что все места в зале на сегодняшний сеанс в 20 часов уже забронированы.

«Ели вы тот зритель, который все-таки желает увидеть этот фильм, то ждем ваши заявки по тел. 458-458 для организации дополнительного показа», — сказано в объявлении: напомним, что изначально планировалось, что фильм Веры Кричевской и Михаила Фишмана продемонстрируют в Сургуте один раз.

Отзыв о премьере фильма в Нижнем Новгороде на портале siapress.ru читайте здесь.