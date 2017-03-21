Заявить о льготах по имущественным налогам за 2016 год нужно до 1 апреля. Если в 2016 году у физического лица впервые возникло право на налоговую льготу в отношении налогооблагаемого недвижимого имущества или транспортных средств, то налогоплательщик может заявить об этом в любой налоговый орган.

Направить заявление об использовании налоговой льготы и подтверждающие право на льготу документы можно любым удобным способом: через «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц»; почтовым сообщением или обратившись лично в налоговую инспекцию.

Сделать это желательно до 1 апреля 2017 года для учета льготы при исчислении имущественных налогов до направления налоговых уведомлений за 2016 год.