​Нотариусы Югры в день рождения нотариата округа детей-аутистов пригласили в сургутский театр кукол «Петрушка»

15 юных сургутян из региональной общественной организации ХМАО-Югры помощи детям и взрослым с нарушениями развития аутистического спектра «Дети Дождя», а также их родители в минувшие выходные посетили кукольный спектакль «Дюймовочка» городского театра актера и куклы «Петрушка».

Билеты в театр им подарили нотариусы и Нотариальная палата Югры в рамках благотворительных мероприятий, приуроченных ко Дню рождения нотариата округа. Ребята улыбались, хлопали в ладоши и веселились вместе со всеми юными зрителями от яркого эмоционального действа, происходящего на сцене.

«Все мы разные, но мы должны научиться понимать друг друга, принимать, помогать. Проводя очередную благотворительную акцию для детей-аутистов, мы еще раз хотим доказать, что они – такие же дети, как и все остальные. Ученые утверждают, что большинство детей-аутистов имеют гениальный талант в науке или искусстве, который нужно лишь заметить и развить его. Единственное – нужно помочь им «выйти» из своего мира, социализироваться. Надеюсь, поход в театр кукол позволил детям и их родителям увидеться со знакомыми, пообщаться друг с другом, получить позитивные эмоции и сделать небольшой шажочек на пути к излечению от тяжелого психического недуга», - отметила Президент Нотариальной палаты Югры, член Общественной палаты Югры Жанна Самойлова.

За организацию благотворительной акции председатель региональной общественной организации (РОО) «Дети Дождя» Наталья Глотова выразила благодарность Нотариальной палате Югры: «Выражаем вашей организации искреннюю благодарность и признательность за постоянную поддержку и помощь, оказываемую общественной организации «Дети Дождя», за неравнодушие и отзывчивость вашего коллектива, за то внимание, которое Ваша ассоциация уделяет проблемам людей с ограниченными возможностями. Желаем Вашей организации процветания, а всему коллективу крепкого здоровья и удачи во всех начинаниях».

«Дети Дождя» в Сургуте была создана в 2011 году как городская общественная организация, с 2016 года она приобрела статус региональной. Эта группа родителей-единомышленников, куда входят и профессиональные педагоги-психологи, оказывает содействие в комплексной медико-психолого-педагогической и социальной помощи детям и взрослым, страдающим аутизмом для максимально полной и своевременной адаптации их к жизни и социального восстановления. В Сургуте детям-аутистам помогают в реабилитационном центре «Добрый волшебник», в детском саду «Мальвина», частном центре инклюзивного образования и социальной адаптации «Счастье» и других. В различных учреждениях города детям-аутистам также предоставляют возможность заниматься верховой ездой, музыкой, рисованием, лепкой.

В Югре детьми-аутистами официально признаны 169 ребят, по неофициальным данным - их более 1,5 тысячи. В Сургуте соответствующая запись есть в медкнижках только у 54 детей. Самой большой проблемой детей-аутистов в РОО «Дети Дождя» считают то, что у большинства таких детей диагноз «аутизм» медики снимают на «умственную отсталость» или «шизофрению», что не позволяет им после этого получать специализированное медицинскую и социально-реабилитационную помощь, помощь тьютеров.

Как рассказали в РОО «Дети Дождя», с каждым годом в мире растет количество людей, страдающих аутизмом, и от этой болезни не застрахован никто. В чем причина аутизма – не могут однозначно ответить даже современные ученые. Существуют предположения, что аутизм может быть вызван инфекциями в период беременности, тяжелыми или неправильно проведенными родами, прививками, психотравмирующими ситуациями в раннем детском возрасте и т.д. Поэтому общественники призывают родителей насторожиться, если ребенка не интересует простое общение с окружающим миром, он повторяет одни и те же движения и фразы, у него отсутствует воображение. Чем раньше выявляется аутизм и своевременно проводятся комплексные коррекционные мероприятия, – тем выше шанс, что ребенок вырастет полноценным.