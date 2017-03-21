​Официально: На должность начальника контрольного управления администрации Сургута временно назначен советник главы города

С 20 марта бывший советник главы Сургута Владимир Токмянин назначен на должность начальника контрольного управления администрации города. В сообщении, опубликованном на официальном сайте органов местного самоуправления, уточняется, что назначение — временное. На этом посту он сменил Владимир Яремаченко.

О грядущем увольнении Яремаченко источники siapress.ru сообщили еще в начале февраля. Однако начальник контрольного управления в беседе с корреспондентами нашего издания яростно опровергал эту информацию: «Кем же ожидается моя отставка? Сам я не собираюсь никуда уходить. Существует трудовой договор, по которому я работаю, он не расторгнут».

Нынешние кадровые перестановки связывают с реорганизацией структуры администрации, которая началась с вступлением в должность главы города Вадима Шувалова. За период формирования новой команды администрацию Сургута покинули заместители главы Сургута Александр Шатунов, Владимир Базаров, Олег Лапин, директор департамента городского хозяйства Вадим Кочетков, начальник управления по природопользованию и экологии Андрей Анохин, а также начальник правового управления Андрей Лазарев.