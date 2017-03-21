​«Студенческая весна» стартовала в Сургуте

Накануне в Сургуте состоялось открытие фестиваля «Студенческая весна» и вместе с тем первый конкурсный день.

Еще до начала фестиваля в холле и зале СурГУ чувствуется волнение, в отдаленных уголках можно еще услышать последние репетиции… и вдруг, на сцене перед зрителями предстает уверенная в себе, яркая молодежь. Как отмечают сами участники, с каждый годом удивить публику и жюри все сложнее, однако энергетика студенчества и самого фестиваля творят чудеса. Просыпается не только вдохновение, но и силы, чтобы создавать невероятные номера.

За что все так любят этот фестиваль, так это за умение участников в короткое время преобразиться и показать весь талант. Звучат названия вузов и ссузов, остается только гадать, как будущим врачам, экономистам, юристам, учителям удается продемонстрировать такой творческий потенциал и действительно умопомрачительные, сложные номера не из «их области». Когда эффектные гимнастки с номером «Mistical bird» выполняли трюки на гимнастическом кольце — не было не только слов, но и мыслей, что это выполняют студентки сургутского государственного университета. Или номер творческой мастерской «Дилижанс», их пластическую фантазию «Дефектум» ну никак нельзя назвать «самодеятельностью». Это искренняя актерская игра и настоящий подарок зрителю.

Этой весной пробуют себя в различных номинациях около 60 коллективов и более 100 участников, а это значит, за три дня Сургут сможет увидеть весь спектр талантов, прикоснуться к прекрасному и ощутить на себе дыхание весны.

«Студвесна» будет идти с 20 по 23 марта в театре Сургутского государственного университета. Начало конкурсных концертов в 17:00, гала-концерта в последний день фестиваля — в 16:00.