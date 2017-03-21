​Болгары Сургута выберут депутатов в болгарский парламент

26 марта в этнографической зоне «Старый Сургут» откроется избирательный участок по выборам в Народное собрание (парламент) Болгарии: организацией выборов в городе занимается Сургутское Болгарское землячество, которое пригласило троих представителей болгарских властей для курирования процесса, а также для встреч в Торгово-промышленной палате с представителями туристический компаний.

«В «Старом Сургуте» российские граждане смогут встретиться в представителем посольства и получить от компетентных лиц информацию по вопросам приобретения жилья российскими гражданами в личное пользование в Болгарии, прав и условий проживания в Болгарии, порядка оформления получения заработанной в России пенсии в Болгарии, порядка получения болгарского гражданства для детей и внуков болгарских граждан — а их в Сургуте почти две сотни», — отметили в землячестве.

Руководитель землячества Атанас Атанасов отметил, что выборы в Болгарии уже проходили в ноябре — нынешние являются досрочными. «В ноябре в Болгарии прошли очередные или точнее сказать, регулярные президентские выборы. Просто истек срок полномочий президента Плевнелиева и он, расценив, что не пользуется достаточной популярностью населения, не пошел на переизбрание, — объяснил он. — Правящая партия ГЕРБ (Граждане за Европейское Развитие Болгарии) выдвинули кандидатуру спикера парламента г-жу Цецки Цачевой, но она на втором туре выборов проиграла в пользу кандидата, поддерживаемого Болгарской социалистической партией (бывшей компартией) генерала Румена Радева.

Премьер Бойко Борисов (на фото) счел, что существующий состав парламента не отражает реальную картину настроений избирателей и подал в отставку. Составить правительство отказались все три партии, которым прежний президент предложил мандат, и уже новый президент назначил досрочные выборы для выхода из политического кризиса».

Народное собрание, в которое и будут выбираться депутаты, по словам Атанасова, — постоянно действующий однопалатный парламент Болгарии. Оно состоит из 200 депутатов, избранных на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права с тайным голосованием сроком на четыре года. Из своего состава оно избирает председателя, заместителя председателя, постоянные и временные комиссии.