​Сургутянин, подозреваемый в убийстве знакомого, признал свою вину

Расследование уголовного дела в отношении 56-летнего жителя Сургута, которого обвиняют в убийстве, завершено. Обвиняемый полностью признал свою вину.

Преступление было совершено в ночь на 7 января. Обвиняемый, находясь в помещении частного жилого дома на территории садово-дачного кооператива «Чернореченский», в ходе конфликта со своим знакомым вооружился кухонным ножом и нанес им множество ударов по телу потерпевшего, который от полученных ранений скончался на месте преступления.

В этот же день мужчина был задержан. По ходатайству следователя судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

«В настоящее время расследование уголовного дела завершено. Следствием собрана достаточная доказательственная база и после утверждения прокурором обвинительного заключения уголовное дело направлено в суд», - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Югре.