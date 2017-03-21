​Фильм о Борисе Немцове покажут в Сургуте сегодня

Сегодня в 20 часов в «Галерее кино» на Набережном, 7, пройдет единственный показ фильма «Слишком свободный человек» о политике Борисе Немцове.

Напомним, что кинобиографию оппозиционера сняли Вера Кричевская и Михаил Фишман, премьеры прошли в нескольких городах России, включая Нижний Новгород, откуда стартовала политическая карьера Немцова. Отзыв о мероприятии на нашем портале представил Вадим Демидов, прочитать можно здесь.

Борис Немцов погиб 27 февраля 2015 года в центре Москвы — он был застрелен на Москворецком мосту неподалеку от Кремля.