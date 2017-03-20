​Сургут вошел в топ-5 городов с самой высокой стоимостью аренды квартир

Сургут вошел в топ-5 городов России с самой высокой стоимостью аренды однокомнатной квартиры. Рейтинг составлен порталом Domofond.ru. По оценкам экспертов, аренда однушки в экономической столицы Югры обходится в среднем в 19723 рубля, что на 219 рублей дешевле, чем год назад.

Дороже всего арендовать квартиру в Москве (в среднем 33818 руб.), Санкт-Петербурге (22477 руб.), Симферополе (22172 руб.) и Балашихе (20 016 руб.). В топ-10 вошел еще один город из Уральского федерального округа. Екатеринбург расположился на девятом месте. Здесь средняя цена аренды однокомнатной квартиры составляет 16242 рубля.

В топ5 городов с самой дешевой стоимостью аренды жилья вошли Курск (7561 руб.), Магнитогорск (7660 руб.), Волжск (7799 руб.), Курган (8090 руб.) и Нижний Тагил (8298 руб.).