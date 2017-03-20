​В Сургуте состоится благотворительная выставка-продажа в пользу детей, которые проходят лечение в противотуберкулезном диспансере

В субботу, 25 марта, в 13.00 в торгово-развлекательном центре «Сургут Сити Молл» в рамках всероссийской акции «Белая ромашка» состоится благотворительная выставка-продажа, приуроченная Всемирному дню борьбы с туберкулезом.

«Каждый участник акции сможет внести свой вклад в копилку добрых дел и порадовать подарками маленьких пациентов Сургутского противотуберкулезного диспансера. Главный экспонат на выставке – белые ромашки, созданные малышами специально для акции, – сможет приобрести любой желающий», - рассказали в пресс-службе администрации города.

Все собранные средства будут направлены на приобретение подарков для детей, которые проходят лечение в Сургутском противотуберкулезном диспансере. Помимо выставки-продажи участников акции ждет благотворительный концерт, в котором примут участие творческие коллективы школ города.