​Сургутянка Екатерина Решетникова стала Мисс Виртуальная Россия

Мисс Виртуальная Россия живет в Сургуте: обладателем почетного звания стала жительница нашего города Екатерина Решетникова, сообщает МедиаЦентр.

«Конкурс предоставил шанс каждой девушке страны побороться за корону королевы красоты и роскошный приз — автомобиль BMW от генерального партнера — мобильного сервиса inDriver», — отмечают в МедиаЦентре.

Сургутянка стала лучшей в соцсетях — ее соперницами были сначала более двух тысяч девушек, а на финальном этапе — 22 лучшие из них. В итоге она обошла всех — и была коронована эксклюзивной диадемой с якутскими бриллиантами.

Отметим, что в конкурсе имело значение голосование пользователей соцсетей: у Екатерины оказался самый высокий показатель поддержки — 12 486 человек из более 60 тысяч голосовавших. На втором месте — жительница Якутии Мария Заровняева, на третьем — хабаровчанка Анна Демьянова.

«Нет слов, только слезы… Спасибо вам за поддержку! Благодаря вам я одержала победу», — обратилась победительница ко всем голосовавшим на своей странице «ВКонтакте».