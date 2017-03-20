​В Сургутском районе состоится первенство УрФО по вольной борьбе среди юношей

С 24 по 27 марта в Центре спортивной подготовки «Атлант» посёлка Солнечный состоится Первенство Уральского федерального округа по вольной борьбе среди юношей до 18 лет, сообщает пресс-служба администрации Сургутского района.

В соревнованиях примут участие 110 спортсменов одинадцати команд из Сургута, Сургутского района, Нефтеюганска, Нижневартовска, Пыть-Яха, п.Голышманово Тюменской области, Екатеринбурга, Нового Уренгоя, Челябинск и Лангепаса.

Торжественное открытие соревнований состоится в субботу, 25 марта, в 13.00. В воскресенье пройдут финальные схватки. Участники, занявшие призовые места, будут награждены медалями и дипломами соответствующих степеней.